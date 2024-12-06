Регулярно їх штурмують: чому росіянам вкрай потрібні острови на Херсонщині

Росіяни готують наступ на Херсонську область. Ворог озвучував ці плани ще від осені 2022 року, після деокупації. Зараз загарбники активно розповідають, що хочуть повернути правобережжя Херсона.

Окупанти постійно штурмують острови на Херсонщині, проте українські захисники відбивають атаки ворога. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич.

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"Ці штурми відбуваються постійно. Острови їм потрібні для того, щоб закріпитися, обстрілювати, тероризувати ще більше. Проте наші військові запобігають абсолютно всьому", – підкреслила вона.

ЗСУ відбивають штурми

Євгенія Вірлич зазначила, що штурми островів на Херсонщині відбуваються системно. Кожного разу, коли повідомляють про те, що росіяни штурмували – це означає, що його відбили. ЗСУ тримають ситуацію під контролем.

Росіяни постійно намагаються робити різні вкиди, щоб похитнути психологічний стан українців. Ворог розповідає, що нібито "обов'язково усе відвоює". Однак насправді наші бійці відбивають штурми загарбників.

Так, росіяни не полишають надій, постійно засилають ДРГ, постійно навіть у себе заявляють, що вони когось "розбили". У їхній реальності іноді можна таке враження скласти, що вони щось відвоювали. Проте наші бійці доволі активно їх зупиняють,

– сказала журналістка.

Нагадаємо, глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про плани окупантів здійснити новий наступ на Херсон. Зокрема, росіяни зібрали 300 човнів для форсування Дніпра. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що російські війська намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона, проте українські військові готові протидіяти будь-кому варіанту розвитку ситуації.