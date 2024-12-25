Розвідка боєм: у Силах оборони розповіли, чи готує ворог наступ на Херсон

Нещодавно з'явилась інформація, що росіяни можуть готувати наступ на Херсон, який українські воїни деокупували ще у листопаді 2022 року. У Силах оборони відреагували на ці закиди.

Поблизу Херсона росіяни проводять розвідку боєм, однак підготовки до великого форсування Дніпра наразі розвідка не спостерігає. Про це пише 24 Канал із посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина у етері телемарафону.

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Ситуація майже незмінна

За словами речника, минула доба була доволі неспокійною, адже ворог продовжує артилерійські обстріли та збільшує їх приблизно на третину. Т

Тобто, якщо було 250-300, то вже – до 370. Крім того, противник збільшив кількість ударів дронами-камікадзе,

– пояснив речник.

Він також окреслив ситуацію на цьому напрямку. Він сказав, що на Херсонському (Придніпровському) напрямку вже декілька тижнів все майже незмінною – щодня відбувається від 5 до 7 штурмів.

Проте ворог не зменшує інтенсивності обстрілів Херсона та населених пунктів, прилеглих до Дніпра. Росіяни атакують дронами, керованими авіабомбами та некерованими авіаційними ракетами.

Чи буде наступ на Херсон

Речник також відповів, чи може зараз ворог розгорнути повторну наступальну операцію на Херсон. Він наголосив, що для цього насамперед потрібно форсувати таку велику водну перешкоду як Дніпро, а для цього необхідно зібрати достатньо сил та засобів. Станом на сьогодні накопичення цих засобів майже неможливо приховати.

Росія проводить щоденні штурми невеликими групами. За словами речника, вони нагадають певні "пошукові дії". Штурм виглядає так: два-три човни – 5-7 осіб – намагаються висадитися на правому березі, зазвичай, в острівній зоні, зокрема, на острів Козацький та провести там штурмові дії.

Волошин сказав, що так вони намагаються вибити звідти наших захисників, адже майже вся ця острівна зона Дніпра під вогневим контролем Сил оборони України.