Це цілий процес, – Світан сказав, чи має Росія ресурси для штурму правобережжя Дніпра

Росія може готуватися до висадки на правий берег Дніпра. Окупанти нібито підготували сотні човнів, а також можуть використати гелікоптери.

Росіяни постійно намагаються пробитися на правобережжя. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що ворожі ДРГ не перший рік ходять по правому березі.

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Чи є загроза для Херсона

На цій ділянці є достатня кількість українських військ, які "виловлюють" росіян. Наша розвідка працює так само й заходить на лівобережжя. Здебільшого, мовиться про рейдові атаки, коли бійці заходять, виконують завдання і повертаються назад. Отже, наявність човнів ні про що особливе не свідчить.

Щодо їхньої кількості, то росіяни останнім часто справді збирали все, на чому можна поплисти. Але це не підготовка до масштабних бойових дій, які пов'язані з форсуванням Дніпра,

– зауважив Роман Світан.

Дніпро – це доволі широка та швидка річка. Для того, щоб розгорнути понтонні переправи знадобиться немало часу. Перед тим треба створити на правому березі плацдарм.

"Це цілий процес, щоб вийти на правобережжя. У цей час на росіян ніхто просто дивитися не буде. По них працюватимуть FPV-дрони, наша авіація, артилерія, яка не дасть можливості окупантам створити переправу", – підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Ситуація на правобережжі: дивіться на карті

Без понтонних переправ не можна провести навіть тактичних дій. Тому Херсону у цьому сенсі зараз нічого не загрожує. Навіть якщо технічно росіяни зможуть зайти на правобережжя, надовго вони там не затримаються.

Ймовірно, всі останні заяви були спрямовані на створення психологічного тиску. А також для того, щоб змусити наше воєнно-політичне керівництво перенаправити додаткові сили на цю ділянку.

Зверніть увагу! Старший лейтенант Микола Мельник зазначив, що у ворога немає сили закріпитися. Навіть 300 човнів є невеликими й на них не можна перевести більше, ніж 2 роти.

Росіяни хочуть "скувати" наші сили на Херсонському напрямку. Але стратегічного чи оперативного сенсу така операція не має. Використання повітряного десанту можливе, але окупанти побояться це зробити, бо на правому березі є серйозні сили, які прикривають Херсон та Миколаїв.

Нагадаємо, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що найближчим часом ворог планує відновити наступ на Херсон. Для форсування Дніпра зібрали 300 човнів.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин наголосив, що окупанти зараз тренують на полігонах форсувальні штурмові групи. Штурми на Херсонському напрямку відбуваються постійно, але вони безрезультатні.