Ворог готується: чи є у росіян ресурси, аби піти на Херсон чи Запоріжжя

З'являється дедалі більше повідомлень про те, що російська армія готується до наступу на Херсон та Запоріжжя. Втім, чи вистачить ворогу живої сили та техніки для нового наступу на Півдні нашої країни.

В етері 24 Каналу генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко оцінив ризики, які виникають на Херсонському та Запорізькому напрямках.

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Новий наступ є у планах

Генерал-лейтенант у відставці зазначив, що у росіян є плани наступальних дій на Херсон та Запоріжжя, але наразі наявних ресурсів для нового наступу у ворога замало.

Такі плани росіяни сформували значно раніше. Ворог готується та тренується,

– зауважив Романенко.

Нагадаємо, ще у жовні 2022 року Владімір Путін вписав у конституцію Росії тимчасово окуповані території України, зокрема квазі республіки "днр", "лнр", Запорізьку та Херсонську області, й тепер намагається військовим шляхом легітимізувати ці захоплення.

У листопаді 2022 року армія Росії втратила єдиний обласний центр, який їй вдалося захопити під час повномасштабного вторгнення – Херсон. Очевидно, що Кремль хотів реабілітуватися з цього приводу й мав відповідні плани,

– мовив генерал-лейтенант.

Однак окупаційній армії вже не вистачає ресурсів для ефективного ведення наступальних дій на всіх напрямках – Сході України, Курщині, тепер ще додати Запоріжжя та Херсон.

Зверніть увагу! Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає, що обговорення російського наступу на Херсон, як і наступу на Запоріжжя, містить більше інформаційну компоненту.

Крім того, Херсон розташований на правому березі Дніпра. Форсувати річку вкрай складно. Окупантам не вистачає сил, щоб реалізувати такого роду план найближчим часом. Тому вони на оперативному та стратегічному рівнях сконцентруються на тому, щоб розв'язувати це питання послідовно.

До слова, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін сказав, в найближчі плани росіян входить новий наступ на Херсон. Зокрема, окупанти зібрали 300 човнів для форсування Дніпра.

Крім того, раніше були помічені тренування росіян із форсування Дніпра біля Антонівського мосту в Херсоні.