Штурми на самокатах: в "Атеш" розповіли про плани ворога на Херсонщину

Росіяни продовжують жахливо ставитися до своїх військовослужбовців. Партизани з'ясували, що командування окупантів змушує бійців самостійно збирати гроші та купувати самокати для штурму.

Про це пише 24 Канал із посиланням на партизанський рух "Атеш".

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Які плани росіян щодо Херсонської області

Агенти "Атеш" серед військовослужбовців 24 МСП ЗС Росії повідомили, що в районі Олешок відбувається заміна 28 мотострілецького полку через великі втрати в особовому складі. Ворог готується до штурмових дій.

Командування 24 МСП змушує військовослужбовців самостійно збирати гроші та купувати самокати для штурму,

– зазначили партизани.

Вони підкреслили, що броньована техніка в дефіциті, тому окупантам потрібно вирішувати: йти пішки або їхати на самокаті. "Солдати пригнічені таким ставленням та плануванням: "м'ясні штурми" тут продовжаться, але вже на самокатах – для тих, хто зможе їх знайти", – підсумували в "Атеш".

Партизанський рух закликав військовослужбовців Росії приєднатися до нього. "Разом ми змусимо ваше цинічне командування відповісти за всі злочини справедливості, а ви зможете вижити й повернутися додому", – звернулися партизани до окупантів.

Нагадаємо, що в березні ЗСУ відбили штурм окупантів на електросамокатах під Покровськом. Українські оператори дронів зазвичай заздалегідь виявляють ворога та не підпускають його до піхоти.