Наступ на Ізюмському напрямку: окупанти створили систему вогневих позицій для артилерії

Російські окупанти створили систему вогневих позицій на Ізюмському напрямку. Його розробили для реактивної та дулової артилерії.

Вороги наступають на лівому березі річки Сіверський Донець. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 19 квітня.

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Для підтримки наступальних дій угруповання на зазначеному напрямку противник створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії,

– мовиться в повідомленні.

Водночас на Слобожанському напрямку ворог продовжує частково блокувати Харків.

До слова – Окупанти продовжують обстрілювати житлові райони Харкова