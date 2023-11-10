Провів понад сотню російських танків до Києва: як покарали сумчанина-зрадника України

В Україні засудили жителя Сумщини, який від початку війни співпрацював з окупантами. Відомо, що чоловік виконував роль "навігатора" ворожої техніки.

Так, у перші дні повномасштабного вторгнення зрадник допоміг окупантам дістатися до околиць Києва, звідки ті планували наступ на українську столицю.

Дивіться також "Ділок" хотів незаконно вивезти з України комплектуючі до вертольотів Мі-8

Допоміг штурмувати Київ

Слідство встановило, що жителя Сумщини завербували російські спецслужби напередодні великої війни. Чоловіку дали завдання – провести ворожу техніку до Києва найкоротшим шляхом. Так він і вчинив – на власній автівці із Сумської області провів 128 одиниць окупаційної техніки. Зокрема – танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки.

Злочин сумчанина потрапив на камеру: відео СБУ

За час війни вищезгадана колона ворожих військ була знищена українськими захисниками.

Виконавши завдання, "провідник" повернувся на Сумщину, де продовжив працювати на фсб аж до звільнення регіону від загарбників. Зокрема, зловмисник збирав розвіддані про місце розташування позицій та озброєння Сил оборони.

У порушника знайшли мобільний із перепискою, яка його видала / Фото СБУ

Затримали російського агента у серпні 2022 року. У листопаді 2023 року суд визнав його винним у державній зраді та призначив 15 років в'язниці.

Довічне ув'язнення отримала 22-річна мешканка Кіровоградщини

У жовтні суд виніс вирок 22-річній дівчині, яка допомагала окупантам. За даними слідства, вона збирала та передавала росіянам координати оборонних підприємств Кіровоградщини, а ті потім за ними неодноразово завдавали ударів. Серед основних цілей ворога були підприємства Укроборонпрому та нафтопереробної галузі. Затримали зловмисницю у березні 2023 року – вона якраз фотографувала один із місцевих заводів. З російською спецслужбою зрадниця підтримувала зв'язок через свого приятеля – бойовика окупаційних угруповань Росії, який воює на східному фронті.