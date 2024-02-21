Чи може Росія знову наступати на Київщину, Суми, Чернігів та Харків: у ГУР оцінили загрозу

Західним медійним простором ширяться повідомлення про нібито наміри росіян наступати. При чому часто вказуються різні напрямки: Куп'янський та Запорізький. У ГУР відреагували на публікації ЗМІ

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький наголосив, що Росія не може проводити стратегічні операції на двох напрямках. Він зауважив, що Москва визначила для своїх військ стратегічні напрямки до початку повномасштабної війни.

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Що каже розвідка

Як пояснив розвідник, стратегічна операція – це операція, яка проводиться на окремому стратегічному напрямку. За його словами, в окупантів щодо України були мінімум два стратегічні напрямки. А саме південно-західний стратегічний напрямок (смуга відповідальності південного військового округа) та західний стратегічний напрямок (за нього відповідає західний військовий округ).

Харків, Суми, Чернігів, Київщина – це західний стратегічний напрямок. Міста, де зараз йдуть активні бойові дії – це південно-західний стратегічний напрямок. На сьогоднішній день Росія продовжує стратегічну операцію тільки на одному напрямку. В неї немає ні військ, ні сил, ні засобів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку,

– наголосив Скібіцький.

Він зауважив, що Росія не має стратегічного резерву. За його словами, росіяни все, що створювали, відразу заводили на територію України. Як приклад генерал-майор навів 18-ту і 25-ту армії та 3-й армійський корпус російської окупаційної армії, які всі зараз воюють.

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