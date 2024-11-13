Якщо ЗСУ вийдуть з Курахового: експрацівник СБУ окреслив загрозу для України

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається надзвичайно непростою, особливо після інформації про підтоплення Курахівського водосховища. Ворог не припиняє штурмових дій, щоб просунутися та оточити місто.

Судячи з попередньої інформації, можемо зробити висновок, що підрив дамби трохи загальмував російський наступ. Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що загроза оточення все одно зберігається.

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Як втрата міста може вплинути на війну

Наразі ми не можемо говорити про повне оточення Курахового. За словами Івана Ступака, місто оточене на трохи більше, ніж 50%. Це видно на відкритих картах. Хоча варто розуміти, що інформацію оновлюють з деяким запізненням, щоб не нашкодити українським військовим.

"Я дуже обережно припускаю, що можливо, упродовж місяця чи до кінця цього року, якщо ситуація кардинально не зміниться на нашу користь, то місто Курахове буде оточено", – сказав Іван Ступак.

Ситуація біля Курахового: дивіться на карті

У такому випадку нашим військовим доведеться звідти виходити. Це ми вже бачили у місті Вугледар, Селидове. На жаль, російська тактика оточень, перерізання сполучень – працює.

Звісно, ніхто не триматиме оборону до останнього солдата. Навіть у моменти, коли немає офіційної команди на вихід, наші військові командири на місцях ухвалюють рішення про порятунок життя особового складу. Втім навіть потенційна втрата Курахового не зруйнує фронт, він не посиплеться.

Але це чергове втрачене українське місто, це мінус для нас. А небезпека в тому, що коли невдачі накопичуються, то в майбутньому наші західні союзники втрачають надію і в них дедалі менше бажання нам допомагати,

– підкреслив Іван Ступак.

Він додав, що всі хочуть бути на боці переможця, адже успіхи надихають та мотивують. Тому є велика загроза суттєвого падіння морального духу, який може відобразитися на допомозі наших ключових союзників.

Нагадаємо, росіяни 11 листопада підірвали греблю Курахівського водосховища. Підтоплень будинків не було, але з водосховища вилилось 15 мільйонів кубометрів води. Так окупанти хотіли позбутися водної перешкоди, яка була одним з флангів оборони для ЗСУ.