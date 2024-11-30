Ворог намагається прорвати оборону: Генштаб розповів про про атаки на Курахове та Покровськ

Росія продовжує наступ одразу на кількох фронтах. Українські сили успішно утримують позиції та завдають значних втрат окупантам.

Росіяни активно продовжують бойові дії, намагаючись прорвати оборону України на кількох ключових напрямках. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Генштаб.

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Актуальна ситуація на фронті станом на 30 листопада

Згідно з інформацією Генштабу, за останню добу було зафіксовано 211 бойових зіткнень, противник здійснив понад три тисячі обстрілів та двічі завдав ракетних ударів по території України, а також активно використав 503 дрони-камікадзе для атак на військові та цивільні об’єкти. Водночас ворог застосував артилерію для обстрілу позицій українських підрозділів і населених пунктів.

Зокрема, на Харківському напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки, при цьому одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку окупанти сім разів намагалися наблизитися до українських позицій поблизу Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового, однак всі спроби були зупинені завдяки ефективним діям Сил оборони.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 19 разів у районах Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки та інших населених пунктів, але більшість атак були відбиті.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 16 боєзіткнень поблизу Часів Яра, Предтечиного та Ступочок, однак українські військові ефективно стримують наступ.

На Торецькому напрямку було зафіксовано 10 боєзіткнень, під час яких українські сили відбили шість штурмів.

На Покровському напрямку окупанти намагались вклинитися в оборону ЗСУ 46 разів. Бої тривали в районах Миролюбівки, Променя, Мирнограду та інших населених пунктів, де українські війська зупинили 39 атак противника, а сім атак досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 250 окупантів, 160 з них – безповоротно. Знищено одну бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної та три одиниці мототехніки окупантів, також пошкоджено одиницю автомобільної техніки та одне багі,

– передають в Генштабі.

На Курахівському напрямку росіяни атакували низку населених пунктів, зокрема Сонцівку, Берестки, Новодмитрівку, Курахове, Єлизаветівку та Успенівку. Українські підрозділи успішно відбили 37 атак, однак 11 боєзіткнень досі тривають. В результаті цих сутичок росіяни зазнали значних втрат – на цьому напрямку було знищено два бронетранспортери, чотири одиниці мототехніки та одну переносну станцію радіоелектронної боротьби. Також, за попередніми даними, знищено або поранено понад 100 окупантів.

На Времівському напрямку українські війська відбили вісім атак противника, що намагався просунутися поблизу Веселого Гаю, Костянтинопольського та Новополя. Вісім штурмів ворог не зміг пробити, а в деяких районах бої тривають до цього часу.

На Придніпровському напрямку українські війська успішно відбили три ворожі штурми.

На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках активних наступальних дій з боку противника не було зафіксовано.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області, де наразі зареєстровано 22 боєзіткнення та 299 обстрілів населених пунктів та українських позицій.

Українські підрозділи активно відбивають атаки противника та завдають йому серйозних втрат як у техніці, так і в живій силі, проте ситуація на фронті залишається напруженою.