Рейнджери ССО комплексно знищують ворогів на Курщині

Рейнджери 6-го полку ССО знищують ворога на Курщині, завдяки чітким операціям та бойовому духу. Їхні снайпери, артилеристи та пілоти дронів завдають точних ударів по російських і північнокорейських військах.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ССО ЗСУ. Українські військові ефективно ліквідовують техніку і живу силу ворога на території Курської області.

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Рейнджери ССО домінують на Курщині

Військові Сил Спеціальних Операцій України з 6-го полку Рейнджерів щоденно на фронті Курщини успішно виконують надскладні завдання, знищуючи живу силу та техніку ворога.

Робота рейнджерів відрізняється комплексним підходом: снайпери ліквідовують ворогів на великій відстані, інженери встановлюють і нейтралізують вибухові пристрої, а пілоти дронів ефективно вражають техніку та підрозділи противника.

Неймовірна ефективність на фронті Курщини: дивитися відео

Постійне тренування та підготовка дозволяють зберігати високу мобільність і швидкість, що забезпечує ефективні удари по ворогу.

До слова, ЗСУ відновили наступальні операції в Курській області, досягнувши тактичних успіхів в трьох районах, зокрема в напрямку Бердин-Новосотницький та Леонідове.