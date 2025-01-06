Рейнджери ССО комплексно знищують ворогів на Курщині
Рейнджери 6-го полку ССО знищують ворога на Курщині, завдяки чітким операціям та бойовому духу. Їхні снайпери, артилеристи та пілоти дронів завдають точних ударів по російських і північнокорейських військах.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ССО ЗСУ. Українські військові ефективно ліквідовують техніку і живу силу ворога на території Курської області.
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Рейнджери ССО домінують на Курщині
Військові Сил Спеціальних Операцій України з 6-го полку Рейнджерів щоденно на фронті Курщини успішно виконують надскладні завдання, знищуючи живу силу та техніку ворога.
Робота рейнджерів відрізняється комплексним підходом: снайпери ліквідовують ворогів на великій відстані, інженери встановлюють і нейтралізують вибухові пристрої, а пілоти дронів ефективно вражають техніку та підрозділи противника.
Неймовірна ефективність на фронті Курщини: дивитися відео
Постійне тренування та підготовка дозволяють зберігати високу мобільність і швидкість, що забезпечує ефективні удари по ворогу.
До слова, ЗСУ відновили наступальні операції в Курській області, досягнувши тактичних успіхів в трьох районах, зокрема в напрямку Бердин-Новосотницький та Леонідове.