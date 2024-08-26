Поводиться, ніби нічого не сталося: в WSJ проаналізували реакцію Путіна на Курську операцію

6 серпня українські військові прорвали кордон на Курщині та взяли під контроль низку населених пунктів. Путін вирішив поводитися так, ніби операція ЗСУ не завдала йому приниження.

Коли на початку серпня губернатор Курської області намагався пояснити Путіну, скільки населених пунктів перейшли під контроль ЗСУ, очільник Кремля не зміг приховати роздратування і заткнув йому рота. Журналісти зазначають, що наступ України на російську територію неабияк збентежив Путіна, однак він вирішив грати за традиційним сценарією і поводитися перед власним населенням так, ніби нічого особливого не відбулося. Наразі незрозуміло, скільки може тривати цей самообман.

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Росіян змушують звикати до війни

Так, Путін не звертався до нації щодо вторгнення у Курську область. Він дотримувався свого робочого графіка. Він відвідав дитячу лікарню та привітав з днем ​​народження пораненого військового кореспондента російського державного телебачення.

Він їздив до Азербайджану, пропонуючи виступити посередником у довгоочікуваній мирній угоді між Азербайджаном та Вірменією.

Його поведінка корелює зі станом населення, яке демонструє ознаки втоми від конфлікту, який мав закінчитися за кілька днів, і який триває вже третій рік.

Опитування, проведене незалежною московською соціологічною агенцією Levada, показує, що підтримка мирного врегулювання всередині Росії досягла найвищого рівня – 58 відсотків.

Його відповідь (на Курську операцію – 24 Канал) збігається з бажанням людей знову відмежуватися від жахів і невдач війни. Їм простіше вірити, що все гаразд,

– заявив політолог Андрій Колесніков.

На російському телебаченні приділяють більшу увагу заявами міноборони про військове домінування Росії над Україною. Трансляції показують, як окупанти допомагають з евакуацією та доставкою гуманітарної допомоги. Більше репортажів присвячені регіональним катастрофам таким, як повінь чи лісова пожежа, ніж подіям у Курській області.

Відповідь Москви на вторгнення не буде швидкою

У той час як Росія повільно перекидає частину військ до Курська з лінії фронту в Україні, аналітики кажуть, що відповідь Москви на вторгнення навряд чи буде швидкою. Натомість окупанти продовжують посилювати наступ на Донеччині. Це свідчить про те, що Путін, ймовірно, продовжить применшувати вторгнення у Курську область.

Він звернеться до нації, але не в той час, коли виглядає так, ніби Росія зазнала фактичного нападу з боку слабшої у військовому відношенні країни,

– сказав Микола Петров, консультант програми "Росія та Євразія" британського аналітичного центру Chatham House.

За його словами, Путін, як правило, "прагне виступити наприкінці, коли він зможе повідомити про позитивні результати".