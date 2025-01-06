Путін переживає: у ЗМІ оцінили реакцію диктатора на другий наступ ЗСУ у Курській області

5 січня вранці українські сили у Курській області активізувалися і здійснили контратаки на кількох напрямках. Хоча в міноборони Росії заявили, що це лише відчайдушні спроби Сил оборони спинити контрнаступ окупантів, Владімір Путін показав, що він таки стурбований.

Українські війська здійснили масштабні наступальні дії в Курській області, досягнувши тактичних успіхів. Геолокаційні дані підтверджують просування наших оборонців в районі Бердина, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Полковник Британії спрогнозував, що стане ключовим у війні в Україні

Путін наразі "не встигає" до інавгурації Трампа

Вранці 5 січня, як тільки-но стало відомо про активізацію ЗСУ на Курському напрямку, до Курська прибув заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров. Генерал поспішив зробити спільне фото із виконувачем обов'язків губернатора Курської області Олександром Хінштейном на тлі портерта Путіна, аби заспокоїти громадян, мовляв, усе під контролем.

Журналісти зазначають, що відправивши до Курська Євкурова, Путін фактично відкрив свої карти.

Хоча ще незрозуміло, наскільки успішним буде український контрнаступ, однак очільник Кремля явно хвилюється.

Вибиття українських сил з Курської області залишається пріоритетом для російського диктатора. Він прагне встигнути досягти цієї мети до того, як Трамп сяде у Білому досі та нав’яже мирну угоду. Адже початок переговорів з Україною, яка все ще утримує, хай навіть невеликий шматок російської території, послабить Путіна.

Очевидно, що Володимир Зеленський це розуміє. Можливо, український президент розрахував, що в умовах, коли росіяни продовжують наступати по всій лінії фронту, тиск на Курськ є для нього найкращим варіантом.

Якщо його сили зможуть відтіснити російських солдатів у Курській області й утримати захоплену землю ще два-три тижні, Зеленський зможе зміцнити свою позицію на переговорах. Глава держави сподівається, що другий контрнаступ знову переконає західних союзників, що Україна все ще має сили для боротьби і варта підтримки. Водночас новий контрнаступ у Курській області також може стати його останньою спробою змінити ситуацію.

Тим часом попри роздратування недільними подіями у Курській області, Путін й надалі впевнений, що завдяки перевазі у чисельності російські війська зрештою переможуть українські.

Проблема для диктатора в тому, що його тактика потребує значного часу. Однак інавгурація Трампа не за горами, і очільник Кремля наразі не встигає вибити Україну з Курщини.

"Другий контрнаступ Зеленського у Курській області – це азартна гра, як стратегічно підкована, так і відчайдушна", – зазначає видання.

До слова, сам президент Зеленський зізнавався, що плацдарм на Курщині є великим "козирем" на майбутніх переговорах.