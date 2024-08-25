Путін вже не гравець, – Зеленський про операцію у Курській області

Президент України дав інтерв'ю індійським ЗМІ. Зокрема, глава держави прокоментував операцію ЗСУ у Курській області і реакцію на неї російського керівництва.

За словами Володимира Зеленського, Курська операція відкрила світові очі на те, що Путін не є політичним гравцем, а лише злодієм, який має ядерну зброю.

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"Він просто маньяк"

Президент зазначив, що усі думають про те, що у Путіна великі геополітичні цілі та імперські погляди. І справді, він прагне повернути вплив, який був у Радянського Союзу.

Водночас Зеленський наголосив, що в очільника Кремля нічого не вийде. Він не зможе повернути вплив. Він просто не встигне. Ні роки, ні світ не дадуть йому встигнути.

Вже українська армія маленькою чисельністю заходить в його області, і він нічого не може зробити 20 днів. Нічого. Усі навколо політичні гравці бачать, що усе з ним (Путіним – 24 Канал) зрозуміло. Армія у нього не така потужна. Він просто злодій, який погрожує ядерною зброєю,

– заявив глава держави.

Президент підкреслив, що ті лідери, які навіть тиснуть Путіну руки, товаришують з ним, мають контракти, зробили висновки, що він вже не гравець. "Він просто маньяк, серйозний терорист. І так більшість до нього ставиться", – пояснив Зеленський.

Окремо політик зауважив, що Путіну абсолютно байдуже до власного населення, і про це говорить те, як розміщені засоби ППО у Росії.