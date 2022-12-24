Росія може готувати наступ на Луганщині, щоб знову захопити Харківщину, – ISW

За даними американського Інституту вивчення війни, Росія може готувати новий наступ на території Луганщини. Метою ворога може стати повторна окупація тих населених пунктів області, які деокупували ЗСУ.

Метою такого наступу, на думку аналітиків, може стати повторна окупація деокупованих населених пунктів Луганщини та території Харківщини на схід від річки Оскіл. Ворог перекидає туди техніку з Ростовської області.

Зверніть увагу Це не вперше країна-терористка так діє, – ОК "Південь" про обстріл Херсонщини фосфорними бомбами

Новий план ворога

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували всі напрямки на фронті з точки зору ймовірного наступу. За їхніми даними, на Херсонщині наступ є неможливим, адже ворогу не вдасться переправитися через Дніпро. Створення та укріплення ліній оборони на Запоріжжі також вказує, що ймовірність наступу на цьому напрямку дуже низька.

Однак високою є ймовірність наступу саме на Луганщині, метою якого може стати повна окупація області й повторне захоплення територій Харківської області. Та аналітики відзначають, що досі не зрозуміло, чи вдасться росіянам піти у наступ. Планувати наступ та почати його – одна річ, а провести його – зовсім інша.

Експерти також відзначають, що для того, аби відволікти увагу від Луганщини чи будь-якого іншого напрямку, росіяни можуть спробувати здійснити диверсійні атаки на Півночі, зокрема з території Білорусі, аби відвернути увагу Сил оборони від основних напрямків наступу.

До слова, про Білорусь. Наразі аналітики Інституту називають наступ з Білорусі малоймовірним, але все ж можливим. У білоруської армії немає ударної сили, яка б змогла почати наступ і їхнього формування з включення російських військ на території білорусі не зафіксовано.

Ситуація на Луганщині

Улітку росіянам вдалося майже повністю захопити територію Луганської області й у Кремлі видали це як "перемогу". Однак для ворога швидко ситуація змінилася – у вересні українські воїни почали масштабний контрнаступ, у межах якого вдалося звільнити майже всю територію Харківської області, а наші воїни почали деокупацію Луганщини.

Нашим воїнам вдалося повернути контроль над низкою населених пунктів на заході області. Зараз основні бої тривають на лінії Сватове – Кремінна. Після поразки в Лимані окупанти почали укріплювати лінію оборони, аби не допустити подальшого просування українських воїнів. Однак бої тривають.