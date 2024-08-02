Росіяни наступають на Макіївку і мають суттєвий успіх на лівому фланзі, – Третя штурмова бригада
Бійці Третьої штурмової бригади тримають оборону на Луганщині та Харківщині. Окупанти не припиняють штурмувати у районі Макіївки та Борової.
Росіяни атакують на флангах Третьої штурмової та мають певні успіхи. Про це заявив командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін.
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Ворог має суттєвий успіх на лівому фланзі
За словами Фокіна, населені пункти, які розташовані поряд з позиціями батальйону, – це Макіївка, а також лівий фланг, де розташована одна з наших бригад. Там, каже військовий, противник має досить суттєвий успіх.
"Ворог просувається в глибину нашої оборони, просувається по лівому флангу у нас щодня", – розповів Фокін.
Він зазначив, що частково сили та засоби були перекинуті туди, де ворогу вдається більше.
Точно знаю, що у нас на флангах ідуть запеклі бої за Макіївку, яка розташована на правому флангу і за інші населені пункти по лівому флангу бригади. Проте для того, щоб розширяти свій плацдарм, розширяти свій успіх ворог також проводить штурми проти нашого підрозділу, але у нас він поки успіху не мав,
– підсумував командир.
Обстановка у районі Макіївки: дивіться на карту
Також воїни Третьої штурмової бригади тримають оборону на Харківщині. Росіяни намагаються штурмувати населений пункт Борова щодня.
Ситуація у районі Борової: дивіться на карті
Однак останнім часом впала інтенсивність цих атак, і зменшилася кількість окупантів, залучених до них. За словами Фокіна, якщо раніше штурмова група ворога складалася з 6 – 10 військивих, то зараз вона налічує 3 – 5 загарбників.
Водночас противник частіше почав застосовувати FPV-дрони проти українських позицій.
До слова, за минулу добу на фронті було 127 бойових зіткнень, третина з яких відбулася на Покровському напрямку.