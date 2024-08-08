Потужним ударом зняли російський триколор над школою: воїни показали епічне відео з Нью-Йорка

Окупанти наступають на більшості напрямків на Донеччині. Зокрема, запеклі бої точаться в Нью-Йорку. Українським захисникам вдалося відкинути ворога та повернути втрачені позиції.

За повідомленням DeepState, військові 53 ОМБр ЗСУ повернули під контроль Нью-Йоркську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат номер 38. На цьому навчальному закладі позавчора окупанти вивісили свій триколор.

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"Показали, хто справжній господар"

Воїни поділилися відео, на якому потужний ударом FPV-дрона знищили прапор росіян, повернувши на законне місце український стяг.

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Зазначимо, що бойові дії в населеному пункті тривають. Ситуація там залишається складною.

Так, за минулу добу на Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Північного, Нью-Йорка, Залізного та Торецька. По Торецьку та прилеглих до нього територіях російський противник завдав 19 авіаударів. За даними Генштабу ЗСУ, агресор скинув понад три десятки керованих бомб.