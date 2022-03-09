Наступ окупантів на Київ відбивають і стійко утримують рубежі, – Генштаб ЗСУ

Український народ 14-у добу захищає країну від російських загарбників. Захисники столиці відбивають наступ окупантів на Київ. Визначені рубежі стійко утримують.

Деталі розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ. Дані – за 06:00 9 березня.

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Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі,

– мовиться у повідомленні.

У Генштабі наголосили: серед окупантів поширені панічні настрої. Ворог злякався величезних втрат.

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