Наступ окупантів на Київ відбивають і стійко утримують рубежі, – Генштаб ЗСУ
9 березня 2022 , 07:03Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Український народ 14-у добу захищає країну від російських загарбників. Захисники столиці відбивають наступ окупантів на Київ. Визначені рубежі стійко утримують.
Деталі розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ. Дані – за 06:00 9 березня.
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Угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, наносить вогневе ураження його наступальним угрупованням та стійко утримує визначені рубежі,
– мовиться у повідомленні.
У Генштабі наголосили: серед окупантів поширені панічні настрої. Ворог злякався величезних втрат.
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