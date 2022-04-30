Наступ окупантів не завершений, – військовий експерт пояснив, чому Росія не реалізує свої плани

Російські окупанти продовжують інтенстивно завдавати ударів по українській території. Треба розуміти, що їхній наступ ще не завершений, тож бойові дії можуть посилюватися.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, росіяни справді вживали багатьох заходів, аби прориватися та перевіряли наші оборонні рубежі. Втім, вони припускаються багатьох помилок, тому в окупантів виникають проблеми.

Водночас дуже ефективною є маневрова оборона, яку використовують українські військові.

Треба розуміти, що цей наступ поки не завершений і ми ще дійсно можемо побачити посилення бойових дій. До цього треба готуватися,

– зазначив військовий експерт.

Скільки окупантів перебувають в Україні

Як розповів Мусієнко, зараз окупанти змогли зібрати 92 батальйонно-тактичні групи для війни в Україні, зокрема на Сході та Півдні нашої держави. Їх налічують не тільки ті військові, які беруть участь у війні з 24 лютого, а й ті, кого додатково перекинули з інших регіонів для посилення.

Не у кожній батальйонно-тактичній групі є по тисячі людей. Як правило, середній показник – 700 – 800 осіб, тому можна сказати, що максимум 75 – 80 тисяч російських військових зараз тут на території. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Як додав Мусієнко, зараз дуже важливий період, аби стримувати наступ росіян, адже Україні потрібен час, щоб усе озброєння, про яке вона домовилася із Заходом, надійшло на Донбас. Тоді українські військові зможуть давати ще ефективнішу відсіч, аніж зараз.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Російські окупанти розстріляли автобуси з волонтерами під Попасною. Один з автобусів уже знайшли та виявили в ньому сліди крові.

Окупанти вчергове обстріляли селище Комишуваха, що в Луганській області. Ворожі снаряди потрапили в будівлі школи та сільради.

Водночас українські військові не залишають шансів російським окупантам у зоні Операції Об'єднаних сил. Тільки за одну добу наші захисники збили ворожий літак та відразу 7 безпілотників.

Мусієнко пояснив, чому Росія не зможе реалізувати свої плани: дивіться відео