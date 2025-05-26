Намагаються просунутися, – військовий назвав місто, яке хочуть захопити росіяни біля Покровська

Сьогодні Покровський напрямок є чи не основним напрямком наступу всієї російської армії. Тут відбувається близько половини всіх наступальних дій ворога.

Як розповів 24 Каналу командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Нацгвардії "Скіф", окупанти справді підтягують сюди резерви. Мовиться про досить серйозні сили.

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Чому для Росії важливий Покровськ

"Ворог намагається просуватись в напрямку східного флангу міста Покровськ до населеного пункту Малинівка. Так він створює певні проблеми для Сил оборони, які доводиться долати", – зазначив військовий.

Окупанти підтягнули на цей напрямок артилерію, спеціалізовані підрозділи БпЛА, важку техніку, засоби РЕБ. Поки невідомо, чи все це для літнього наступу, чи все-таки для поточних штурмів.

Росія не розділяє політику і військові дії. Частина її агресії, особливо під час мирних переговорів, – це спроба здійснити тиск, показати свою міць,

– наголосив "Тайфун".

Крім цього, місто Покровськ пропагандисти називають "воротами Донбасу", тому для них воно – стратегічна ціль. Це доволі велике місто, яке розташоване у напрямку траси Покровськ – Краматорськ, тому відкриває певні логістичні можливості, розв'язує ворогу руки для подальшого просування на північ.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Яку тактику використовує Росія

Дрони на оптоволокні набули стрімкого поширення. Їхня основна перевага в тому, що вони стійки до завад, наші сили можуть краще зберігати управління таким безпілотником у критичних ситуаціях. Враховуючи, що фронт перенасичений РЕБом, це є доволі серйозною силою, проте не єдиною.

Ми бачимо, що ворог почав активно застосовувати великі FPV, які навіть у складні погодні умови можуть залітати досить глибоко. Тому це є серйозною загрозою, але не основною,

– додав "Тайфун".

Сьогодні окупанти просуваються малими групами, знаходять певні шпарини, дірки, щоб провести накопичення. Таких груп на окремій ділянці фронту може назбируватися десятки. Тоді в певний момент вони починають рухатися із застосуванням FPV-дронів, техніки, артилерії, під прикриттям важкоброньованої техніки чи танків.

На фронті більше не бачать класичних штурмів, коли наступають десятки одиниць техніки. Тепер все це відбувається у поєднанні з дронами, мотоциклами, піхотою та автомобілями. Отже, тактика ворога доволі гнучка.

Зверніть увагу! Військові проводять збір на потреби загону "Тайфун". Долучитися до нього можна за посиланням!

У загоні підкреслили, що техніка ламається дуже часто, є багато логістичних моментів – все це забезпечують завдяки таким зборам. Тому важливо допомагати воїнам, бо, попри всі "мирні домовленості", перемога не така близька, як нам хочеться. Отже, треба всіма силами сприяти тим, хто у війську.