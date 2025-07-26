КАБи ворога отримали нове призначення: в ОСУВ "Хортиця" сказали, як змінилися штурми росіян

Ситуація на полі бою і досі залишається складною, хоч українські захисники докладають багато зусиль для протистояння ворогу. Саме на Донеччині зараз найгарячіше.

Про це 24 Каналу розповів речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Тригубов, зазначивши, що найбільш активні бої тривають на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. На інших противника менш активний, проте тиск постійний.

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Що противник використовує для наступу?

Віктор Тригубов зауважив, що на полі бою противник частіше використовує малі піхотної групи. Трішки знизилась кількість та обсяг застосування легкої техніки. Важка техніка зараз майже не використовується, окрім Покровського напрямку, де ворог залучає все.

Що відбувається поблизу Покровська: карта

Також дуже активна війна дронів, часте застосування КАБів вздовж усієї лінії розмежування. Росіяни навіть КАБами намагаються бити ті об'єкти, які не мають військового значення. Це вже схоже на терор. Особливо, якщо брати Новопавлівський напрямок. КАБи там падають на абсолютно мирні селища,

– зауважив він.

За його словами, окупанти розуміють, що не зможуть взяти Дніпропетровську область, проте ударами бомб намагаються позначити свою присутність там.

Варто зазначити, що на Покровському напрямку тривають запеклі бої – Росія намагається прорвати українську оборону, використовуючи чисельну перевагу. Водночас, за словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, ситуація ускладнюється браком піхоти й озброєння. Жмайло також наголосив, що Росії прагне продемонструвати Заходу слабкість української оборони, щоб схилити Київ до вигідного для Москви перемир'я.