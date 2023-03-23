Бої тут тривають довше, ніж Перша світова: яке значення Авдіївка має для Росії

Росіяни посилили штурмові дії у районі міста Авдіївка на Донеччині. Однак Збройні Сили України стійко стримують натиск російських окупантів.

Про це 24 Каналу розповів майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни, військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, росіяни намагаються штурмувати Авдіївку з 2014 року.

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"У цьому місті вже 9 років йдуть важкі бої. Це набагато більше, ніж тривала окопна Перша світова війна", – зазначив Гетьман.

Чому росіяни посилили тиск на Авдіївку

Як зазначив майор запасу ЗСУ, активізація росіян на Авдіївському напрямку пояснюється тим, що ворогу потрібно показати хоч якісь перемоги в Україні.

Окупанти зрозуміли, що у Бахмуті цього зробити не вдасться. Тому вони планують зробити з Авдіївкою те саме, що хотіли з Бахмутом,

– сказав військовий аналітик.

За його словами, окупанти не знімали частину сил з Бахмута і не перекидали їх на Авдіївку. Адже у них вистачає резервів, аби здійснювати наступальні дії на цьому напрямку.

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"Для Росії просування на кілька кілометрів – це поразка"

Українське військово-політичне керівництво чудово розуміє небезпеку дій ворога. Гетьман припустив, що керівництво ЗСУ перекине до Авдіївки певні резерви.

Або ж за потреби буде команда про відхід наших військ для того, щоб вони зайняли інші місця. Під час великого наступу ворога те, що нам доводиться відступати на деяких ділянках, не означає, що це якась поразка,

– наголосив військовий аналітик.

Він зазначив, що навіть під час відходу ЗСУ знекровлюють ворога.

"Для Росії просування на 2 – 5 кілометрів – це не перемога, а поразка. Таке просування обходиться для них надто дорогою ціною", – сказав Гетьман.

Через поразки під Бахмутом окупанти змінили плани

Через постійні поразки на Сході України російські окупанти були змушені частково змінити свої плани.

Росіяни планували з півночі дуги Куп'янськ – Бахмут – Авдіївка – Мар'їнка – Вугледар пробитися через Бахмут. А потім від Бахмута хотіли рухатися на північ до Лимана та на південь до Вугледара, щоб взяти наші війська в оточення,

– розповів військовий аналітик.

Однак цей план провалився, оскільки окупаційні війська не змогли здолати місто-фортецю Бахмут. Тому окупанти переключилися на Авдіївку.

Що замислив ворог

Як розповів Гетьман, зараз ворог може планувати 2 варіанти дій.

Росіяни можуть просуватися з Авдіївки на південь у бік Вугледара, щоб замкнути певну кількість наших підрозділів у кільце.

Або ж окупанти можуть рухатися на північ, щоб таким чином вийти на Часів Яр чи Костянтинівку і з тилу атакувати наші війська у Бахмуті.

Майор запасу ЗСУ наголосив, що усі плани ворожої армії цілком очевидні.

"Наше керівництво все це чудово розуміє і застосовує певні контрдії. Тож те, що відбувається біля Авдіївки, – це недобре. Але й сильно хвилюватися теж не варто", – резюмував Гетьман.

Що відбувається на фронті: коротко