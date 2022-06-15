Наступ росіян на Бахмутському напрямку зупинився: ворог зазнав втрат та відійшов
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Бахмутському напрямку російські загарбники призупинили наступ. ЗСУ відбили атаку й ворог, зазнавши втрат, відійшов.
Наразі ворог перегруповується для поновлення наступу. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 15 червня.
До теми Бої біля Бахмута та Слов'янська: у Генштабі назвали найгарячіші точки на фронті
ЗСУ відбили атаку біля Миколаївки
Наступ противника, завдяки діям наших воїнів, у районі Миколаївки захлинувся. Ворог зазнав втрат та відійшов,
– мовиться в повідомленні.
На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії позиції ЗСУ в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська.
Поблизу Устинівки російська армія завдала авіаудару. Також окупанти штурмували Золоте-3, Новолуганське, Берестове, але марно. Вони зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції. Зараз загарбники штурмують район Врубівки, бої тривають.
Про головне читайте тут Успіхи ЗСУ на Півдні, росіяни обстріляли з "Ураганів" Апостолове: основне за 112 день війни
Ситуація на Донбасі станом на ранок 15 червня: коротко
- На Донецькому напрямку російські окупанти цинічно обстріляли з артилерії Устинівку, Тошківку, Нью-Йорк, Новомихайлівку, Антонівку та Кам'янські Дачі.
- На Лиманському напрямку загарбники активних дій не вели. Вони здійснили артилерійські обстріли цивільної інфраструктури неподалік Сидорового, Маякова та Закітного.
- На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстріляв позиції Збройних Сил України з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Він атакував цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.
- Українські військові успішно відбивають спроби штурму російських окупантів у Сєвєродонецьку та Тошківці. Бойові дії станом на ранок 15 червня тривають.
- На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили наступ у районі населеного пункту Шевченко. Ворог відійшов на раніше зайняті позиції.
- На Авдіївському напрямку активних боїв не зафіксовано. Росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах Пісків, Авдіївки, Іллінки, Мар’їнки, Антонівки, Червоного та Новосілки.
Вас може зацікавити – економіст Пендзин назвав місяць, коли в Росії станеться дефолт: дивіться відео