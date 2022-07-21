Не дійшли навіть до Сіверська, зав'язли у боях: в ISW оцінили наступальні потуги росіян у липні

росіяни втрачають наступальну бойову міць у боях із ЗСУ. Вони з початку липня ніяк не можуть досягнути міста Сіверськ, що на Донеччині.

Відповідну інформацію в Інституті вивчення війни оприлюднили 20 липня. До слова, про "успішне" захоплення Сіверська росіяни регулярно звітують, а проте – це тільки слова.

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В ISW оцінили наступ росіяни в липні

В американському Інституті вивчення війни пригадали, що росіяни намагалися взяти Сіверськ з моменту захоплення Лисичанська та кордону Луганської області 3 липня. Проте, станом на 20 липня, вороги досі не дійшли до міста.

Нинішній російський наступ може забезпечити обмежені додаткові територіальні перемоги на Донбасі на північний схід від траси E40. Проте, ймовірно, досягне кульмінації перед захопленням основних населених пунктів, таких як Слов'янськ або Бахмут,

– повідомили в Інституті вивчення війни.

Додали, що за останні кілька тижнів російські війська не досягли значних успіхів у напрямку Слов'янська чи вздовж Сіверсько-Бахмутського напрямку.

Саме тому окупанти продовжують знижувати свою наступальну потужність у локальних боях за невеликі населені пункти Донеччини. Також в Інституті вивчення війни додали, що:

російські війська не змогли розпочати прямі штурми на Бахмут та зосередилися на боях за невеликі населені пункти на сході та півдні від міста;

зусилля з наступу на Слов'янськ здебільшого припинилися й тижнями не принесли значних успіхів.

В Інституті вивчення війни також пригадали, що відновлення активних наземних наступальних дій після короткої операційної паузи ще не призвело до значного просування росії вперед. Проте обмежені успіхи можливі найближчими днями чи тижнями.

В ISW вважають, що:

російським військам важко просуватися навіть на відносно малозаселеній та відкритій місцевості;

росіяни найближчим часом зіткнуться з місцевістю, яка буде значно сприятливішою для українських захисників;

адже щільність населення та забудова територій зростає, чим ближче вони до E40.

Тому в Інституті вивчення війни пояснили, що нинішній російський наступ на Донбасі, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж траси E40 найближчими тижнями.

Що цьому передувало

В Інституті вивчення війни про ймовірний наступ росіян на Сіверськ та Бахмут говорили не одноразово. Наприклад, буквально 19 липня говорили, що росія зосереджується на захопленні Сіверська та Бахмута.

15 липня у Генштабі ЗСУ пояснювали, що на Донеччині російські окупанти намагаються просунутись у бік Соледара та Бахмута й наступають на Слов'янськ і Сіверськ.

Ба більше, вже 18 липня росіяни заявили, що нібито "захопили" Сіверськ. Однак начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов цю інформацію спростував та пояснив, що місто й надалі контролюють Збройні Сили України.

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