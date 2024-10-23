Росіяни прориваютьcя вперед на Донеччині: карта бойових дій на 23 жовтня

Загарбники продовжують штурмувати українську оборону на Сході. Ворогу вдається здобувати певні успіхи.

Протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. За даними DeepState, ворог окупував Новосадове, а також просунувся у Кругляківці, біля Богоявленки, Зоряного, Селидового та Новодмитрівки.

Дивіться також Ворог пробує просунутись біля Торецька, ЗСУ контратакують на Запоріжжі: огляд фронту від ISW

Де точаться найзапекліші бої

На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

Оборонці вступали у бій біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Голубівки, Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.

Українці відбивали штурм росіян біля Петропавлівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського.

Противник атакував біля Тернів: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські воїни відбили спробу загарбників просунутись вперед в напрямку населеного пункту Бондарне.

Росіяни спробували просунутися у напрямку Бондарного: дивіться на карті

На Покровському напрямку загарбники намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидове. Наші захисники відбили 56 штурмових дій. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

Агресор безупинно штурмує Селидове: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак біля Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку минулої доби агресор 10 разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Богоявленки та Великої Новосілки.

Ворожий штурм у напрямку Великої Новосілки: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулось одне бойове зіткнення в районі Роботиного.

Бій у районі Роботиного: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку 4 атаки росіян не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів в острівній зоні дельти Дніпра.

На Сіверському, Торецькому та Гуляйпільському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.