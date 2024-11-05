Ворог проводить штурми на трасі Бахмут – Костянтинівка: у ЗСУ відповіли, чи є просування росіян

Напередодні аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни просунулися вздовж траси Бахмут – Костянтинівка. Окупанти продовжують штурмувати на цьому напрямку.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данила Борисенка в етері телемарафону. Він зауважив, що наразі на цьому напрямку у росіян немає успіху.

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Яка ситуація на трасі Бахмут – Костянтинівка

Борисенко розповів, що ворог продовжує проводити штрумові дії на трасі Бахмут – Костянтинівка.

За останню добу інформації про те, що ворог там мав успіх, ми не маємо,

– повідомив військовий.

Він наголосив, що українські захисники роблять все можливе, щоб не дати окупантам досягти успіху на цьому напрямку.

"Відстань від Костянтинівки по трасі залишається незмінною, в районі 13 кілометрів, на скільки я пам'ятаю", – зазначив Борисенко.

До слова, за минулу добу Росія втратила 1 260 своїх бійців. Загальні втрати країни-агресорки станом на 5 листопада перевищують 700 тисяч осіб.