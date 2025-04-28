Росіяни лишилися в землі: у ЗСУ розповіли про потужну атаку ворога на Костянтинопіль

На днях окупанти спробували прорвати оборону ЗСУ на Донеччині. Росіяни потужно атакували Костянтинопіль, проте українські захисники їх знищили.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник командира батальйону 79-ї Таврійської ОДШБр Богдан Януш, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Перемир'я, якого не було, та контратаки під Покровськом: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відомо про наступ росіян на Костянтинопіль

У ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря та Одрадного на Новопавлівському напрямку. Богдан Януш детальніше розповів про атаку окупантів.

О 4 годині ранку почався рух колон, а потім їх спіткала деяка невдача. Противник лишився там, в землі, удобряти наші родючі чорноземи,

– пояснив Януш.

У 79-й бригаді наголосили, що ворог не часто використовує бронетехніку. Це може відбуватися раз у 2 – 3 тижні та при цьому застосовується велика колона.

Окупанти часто наступають одразу на різні позиції, щоб розсіяти увагу українських захисників та розтягнути їхні вогневі засоби по різних напрямках.

До слова, впродовж минулої доби на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Найважча ситуація спостерігається на Покровському напрямку. Також окупанти активно наступають на Лиманському напрямку.