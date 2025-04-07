Темпи російського просування в Україні знижуються з листопада 2024 року: в ISW назвали причину

Темпи наступу російських військ в Україні поступово знижуються з листопада 2024 року. Зокрема, це сталося завдяки успішним українським контратакам у напрямку Покровська.

За березень 2025 року ворог просунувся на 143 квадратних кілометрів, що є найнижчим показником за останні 5 місяців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW за 6 квітня.

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Як наступали росіяни

За даними Міноборони Великої Британії, темпи просування росіян в Україні зменшувалися щомісяця, починаючи з листопада 2024 року. Окупанти захопили близько:

730 квадратних кілометрів у листопаді 2024 року;

393 квадратних кілометри в грудні 2024 року;

326 квадратних кілометрів у січні 2025 року;

195 квадратних кілометрів у лютому 2025 року;

143 квадратних кілометрів у березні 2025 року.



Темпи російського просування зменшуються щомісяця / ISW

В Інституті вивчення війни проаналізували геолокаційні дані, які підтверджують вищезгадану тенденцію. Проте числа різняться через можливе використання іншої методології чи джерел для оцінки. За інформацією ISW, російські загарбники просунулися приблизно на:

627 квадратних кілометрів у листопаді 2024 року;

569 квадратних кілометрів у грудні 2024 року;

427 квадратних кілометрів у січні 2025 року;

354 квадратних кілометри у лютому 2025 року;

203 квадратних кілометри у березні 2025 року.

Протягом останніх тижнів українські захисники провели локальні контратаки на Покровському та Торецькому напрямках, відновивши втрачені позиції в цих районах і сприяючи уповільненню російського просування.

До слова, аналітики ISW не вважають, що США, Україна та Росія зможуть домовитися про повне припинення вогню "без будь-яких умов" протягом найближчих тижнів. Там нагадують – Москва вимагала від Заходу послаблення санкцій як попередню умову для тимчасового перемир'я в Чорному морі.