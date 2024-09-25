Коли закінчиться чи сповільниться наступ росіян на фронті

Це питання останніми днями, особливо на тлі погіршення ситуації в районі Вугледару, звучить досить часто. Адже і справді, російський наступ має в якийсь момент знизити темп і масштаби. Повинна бути оперативна пауза для перегрупування, відновлення боєздатності підрозділів тощо.

Погодні умови не вплинуть на наступ ворога

Коли ми намагаємося оцінити наступ російського окупаційного війська саме такими, звичними для військового порядку критеріями, ми здійснюємо головну помилку. Річ у тому, що росіяни – це вже давно не класичні війська з усіма потребами.

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Зараз журналісти запитують мене про погодні умови, сезон дощів і зиму, які наближаються. За логікою речей, вони повинні призупинити активну фазу бойових дій. За логікою речей – так, справді, але у реаліях окупантів – ні.

Коли закінчиться наступ ворожого війська? Відповідь наступна.

У середньому за місяць росіяни втрачають 35 тисяч бійців особового складу. Але при цьому щомісяця мобілізаційна система Росії залучає від 35 до 40 тисяч тіл. Тобто ворог має можливість щомісяця втрати компенсувати в нуль, а іноді навіть трохи накопичити.

Така ситуація дозволяє окупантам щомісяця без особливих сумнівів втрачати по 35 тисяч солдатів і при цьому наступати.

Наступ росіяни триватиме доти, доки вони не зможуть компенсувати в нуль щомісячні втрати, а йтимуть у глибокий мінус. Це можливо:

або у разі зриву мобілізації, що є внутрішнім фактором у Росії;

або у разі зростання втрат до такого рівня, що мобілізація не справлятиметься з компенсацією.

Сподіватися на внутрішній російський чинник – самогубний шлях. Підвищення рівня нейтралізації окупантів – наша мета.

Як зупинити наступ російського війська? Ліквідовувати більше окупантів.