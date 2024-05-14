На Харківщині тривають запеклі бої: у Генштабі ЗСУ назвали втрати ворога на цій ділянці фронту

Ворог не полишає наступальних операцій на Харківщині й продовжує тиснути в районі кількох населених пунктів. Українські захисники дають відсіч ворогу та завдають йому чималих втрат.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомив, що загалом на фронті ворог значно збільшив кількість атак. Лише протягом поточної доби відбулося 130 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на Харківщині

Згідно з оновленою інформацією, кількість ворожих атак на Харківському напрямку зросла до 14. Так, протягом доби бої тривали в районі населених пунктів Липці, Вовчанськ і Нескучне.

Українські захисники дають відсіч ворогу та завдають йому чималих втрат. Так, протягом доби російська армія втратила вже близько 120 військовослужбовців. ЗСУ нищать не лише особовий склад, а й техніку. Під час боїв 14 травня вдалося знищити 23 одиниці озброєння та військової техніки противника.

Бої на Харківському напрямку: дивіться на карті

Посилив атаки ворог й на Куп'янському напрямку. Протягом доби там відбулося 20 бойових зіткнень.

Ворог прагне створити буферну зону

Окупанти 10 травня почали наступальну операцію на Харківщині. Втім, загрози для обласного міста наразі немає, адже про плани ворога знали Сили оборони, представники розвідки та й самі росіяни неодноразово повторювали тези про "наступ на Харків".

Пресофіцер Донецького прикордонного загону Ігор Лизогуб наголосив, що ворог постійно обстрілює позиції прикордонників та інших підрозділів, адже прагне створити буферну зону на Харківщині. Так, ворог активно застосовував авіацію, артилерію та бив з мінометів. Проте, українські захисники продовжують закріплюватися на позиціях та облаштовувати їх.

Окрім того, Лизогуб вважає, що ворог має на меті створити буферну зону. До слова, такої ж думки й аналітики Інституту вивчення війни. Там зауважують, що наразі окупанти надають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж кордону, а не створенню умов для глибшого проникнення в північну частину Харківської області.