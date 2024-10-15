У "Хартії" назвали основні проблеми ЗСУ, які оголив наступ Росії на Харківщині

У бригаді "Хартія" розповіли, що наступ Росії на Харківщині оголив дві наші проблеми. Зокрема, мовиться про розвідку та зв'язок.

Командир бригади 13 бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський розповів в інтерв'ю УП, що у наших військових є проблеми зі зв'язком, пише 24 Канал.

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Перше, що б я виділив, це розвідка і наші комунікації, тобто зв'язок. Основна проблема, яку я вбачаю, це закритий інтернет-зв'язок та радіозв'язок. Ми досі користуємося моторолами. Це ж цивільний зв'язок,

– розповів військовий.

Командир розповів, що один зі стандартів переходу в НАТО – це повністю закритий зв'язок. Так, США та члени Альянсу не розуміють, що таке відкритий та закритий зв'язок. Адже у них все закрито.

Ігор Оболєнський сказав, що можна багато говорити про брак людей, фортифікаційні споруди.

"Ми можемо про це розмовляти дуже багато, але я так само можу навести приклад "Вереса" (командир батальйону "К-2" – 24 Канал), який стоїть два роки на нереально великому фронті (між Донеччиною та Луганщиною – 24 Канал) та ефективно обороняється", – сказав командир 3 бригади Нацгвардії "Хартія".

Він пояснив, що це завдяки тому, що думає, що змушує людей працювати.