Півтора – два місяці вирішальні: боєць ЗСУ розповів, що відбувається на Харківщині

Ситуація на Харківському напрямку залишатиметься достатньо складною у найближчі півтора – два місяці. Адже за цей період Сили оборони України мають накопичити необхідну номенклатуру снарядів та інших засобів, які допоможуть збільшити щільність вогню по ворогу.

Таку думку 24 Каналу висловив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що безпосередньо мовиться про тимчасово окуповану територію України. Нині на Харківському напрямку вдалося стабілізувати ситуацію.

До теми На Харківському напрямку воїни відбивають атаку ворога: показуємо на карті, де триває зіткнення

Ворог не має тактичних успіхів на полі бою за останній час. Окрім того, українським захисникам вдалося вибити противника з низки позицій. Це вдалося зробити бійцям Сил спеціальних операцій за підтримки батальйону "Ахіллес".

Українські військові зачистили декілька будинків, де зібралася значна кількість особового складу російської армії. Ті окупанти, які чинили спротив, були ліквідовані. Інші – у полоні. Їм надали медичну допомогу. У перспективі загарбників обміняють на українських бійців, які перебувають у російському полоні.

Що відбувається у Вовчанську

Ситуація у цьому місті максимально складна. Окупанти тиснуть і намагаються повною мірою затягнутися у житлову забудову.

"Противнику воювати у вуличних боях набагато зручніше, тому що кількість втрат достатньо висока, але у вуличних боях завдяки більшій кількості живої сили йому легше здобути тактичні успіхи", – сказав командир батальйону ударних БпАК.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Ворог застосовує Авдіївську тактику. Він закидає місто керованими авіабомбами та б'є по позиціях Сил оборони, аби їх ущент знищити. Однак українські захисники їх тримають та не дають окупантам можливості реалізувати свої плани.

Для росіян важливо окупувати Вовчанськ, адже це може бути потужним плацдармом для подальшої роботи по тилу українських військ.

Системна робота продовжується. Ми розуміємо, що угруповання противника достатньо для того, щоб продовжувати найближчим часом ударно-штурмові дії. Йому точно не вдасться реалізувати тих намірів, які він поставив перед собою,

– наголосив Федоренко.

Це обумовлено наполегливою роботою Сил оборони України, підтримкою українців та роботою дипломатів на міжнародній арені на вищому політичному рівні.

Чому ЗСУ важливо бити по території Росії

Командир батальйону наголосив, що нині дуже важливо зняти обмеження щодо застосування низки вогневих засобів по території Росії. Українські військові розуміють, звідки працює ворог із ЗРК С-300 та С-400, де стоять його протиповітряні засоби. Однак вдарити по них ЗСУ не можуть, адже є заборона на застосування західної зброї.

Україна звернулася до адміністрації президента США, аби їй дозволили визначати цілі на російській території, по яких вона б могла ударити своїм озброєнням. Також українська держава просить зняти обмеження на застосування американської зброї. Усе, аби українські військові змогли уражати військові об'єкти ворога на території Росії. The Wall Street Journal написала про те, що цей запит нині розглядають. Тим часом спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Україні треба дозволити вести війну так, як вона вважає за потрібне.

Якщо цю заборону знімуть, тоді українські захисники зможуть бити по території країни-агресорки та знищувати пускові установки росіян, райони зосередження особового складу, центри ухвалення рішень та накопичення техніки. А також ті місця, де противник готується та проводить злагодження, аби перейти державний кордон України.

Наступ Росії на Харківщині