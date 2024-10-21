Що задумали росіяни та чи зможуть взяти Куп'янськ в оточення

Російські війська просунулися в напрямку Куп'янська. Зараз окупанти намагаються навіть обійти Синьківку, а це доволі потужний укріпрайон ЗСУ, де українські сили давно стримують російську навалу.

Про це в етері 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що ворог намагається південніше Куп'янська вийти на лівий берег річки Оскіл.

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Плани ворога в районі Куп'янська

Зараз, зі слів Коваленка, ведуться бойові дії в районі Кругляківки, є загроза для Колісниківки. Він наголосив, якщо росіянам вдасться закріпитися в одному з цих населених пунктів, то вони почнуть рух на північ через Глушківку, Ківшарівку, формуючи одночасно від Куп'янська південний фланг і можливість утворення східного флангу, тобто охоплення Куп'янська з обох сторін.

"Але оточити Куп'янськ неможливо, бо його фактично на дві частини розділяє річка Оскіл, тому є можливість виходу, тобто виведення гарнізону з лівого на правий берег. Але те, що росіяни можуть охопити Куп'янськ з півночі, півдня та сходу (його лівобережну частину) – це правда", – зазначив Коваленко.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Військово-політичний оглядач не виключає, що противник намагатиметься через Сенькове вийти на лівий берег, але там росіянам буде проблематично закріпитися.

Якщо буде зруйновано усі переправи, то навряд чи їм вдасться форсувати Оскіл, бо це немаленька річка,

– зауважив Коваленко.

Він підкреслив, що по Лимано-Куп'янській вісі українські сили перебувають нині у глухій обороні, проводити контратакувальні дії станом на зараз вони не мають можливості. Для цього необхідна достатня кількість сил та засобів.

Нагадаємо, завдання закріпитися на лівому березі річки Оскіл в Харківській області російське командування поставило окупантам близько 3 місяців тому. Нещодавно противник здійснив масштабну бронетанкову атаку під Куп'янськом, залучивши орієнтовно 50 одиниць техніки та чималу кількість солдатів. Росіяни хочуть зайняти плацдарм на лівому березі Куп'янщини, аби просунутися на Куп'янськ-Вузловий.