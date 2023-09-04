"Проти нас воює професійне м'ясо": що розповіли бійці ЗСУ про ситуацію на Куп'янському напрямку

Росіяни хочуть повторно окупувати Куп'янськ. Для цього вони залучають до штурмів величезну кількість піхоти — як "зеків", так і добре підготовлених бійців. Але в окупантів нічого не виходить.

Журналісти поспілкувалися з піхотою ЗСУ, яка стоїть на "нулі" впритул до противника на Куп'янському напрямку в Харківській області. Медійники також показали позиції, які Збройні Сили відбили у росіян у 2022 році під час слобожанського контрнаступу.

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Яка ситуація в ЗСУ на Куп'янському напрямку

Росіяни перекинули на Куп'янський напрямок безліч техніки та живої сили. Для штурмів вони використовують передусім піхоту.

Наші бійці називають ці штурмові підрозділи "професійним м'ясом". Військовослужбовець із позивним "Рак" зазначив, що ці окупанти заряджені максимально.

У них якісне екіпірування з якихось азійських країн. Ці солдати майже ідеально знають тактику, у військовому плані вони дуже освічені,

– сказав він.

Водночас варто зазначити, що підхід росіян до штурмів не змінився: вони все ще намагаються брати позиції кількістю. За словами наших бійців, на Куп’янському напрямку воюють як "зеки", так і кадрові військові.

Яка ситуація у ЗСУ та російської армії на Куп'янському напрямку: дивіться відео

Військовослужбовець "Рак" також розповів, що одного разу їхні позиції штурмували близько 300 окупантів. Він підкреслив, що вони заходили з трьох сторін, а перші дві лінії були без бронежилетів та мали при собі короткі автомати та гранати.

Військовий Владислав зазначив, що бронетехніку на цьому напрямку росіяни використовують рідко. Зазвичай вони підвозять людей, а вже до наших позицій ті рухаються пішки.

"Наша аеророзвідка їх виявляє, а ми їх знищуємо. Таке враження, ніби росіяни хочуть збадьорити свій народ", – розповів солдат.

Що відбувається на Куп'янському напрямку / Фото "Українського свідка"

Наостанок він наголосив, що ні для кого не секрет, що загарбники хочуть знову окупувати Куп’янськ. Проте військовий запевнив, що Збройні Сили не дадуть росіянам цього зробити.