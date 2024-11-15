Ворог знову проводить наступальні дії у Курській області, – ЦПД

Російські загарбники вкотре активізувалися у Курській області. На цьому напрямку ворог продовжив проводити наступальні та штурмові дії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Ворог активізувався у Курській області

Раніше у ЗМІ повідомлялося про наміри російського керівництва повернути контроль над Курською областю до інавгурації Дональда Трампа у січні, для чого залучили й військових КНДР.

Зараз же фіксується активізація противника на цій ділянці фронту. Здебільшого активні дії ворог здійснює вночі, намагаючись проводити наступальні дії на позиції Сил оборони України.

Ворог знову проводить наступальні дії на Курщині. Застосовує техніку, переміщуватись намагається активно вночі,

– пише Коваленко.

До слова, напередодні він повідомляв, що у Курській області спроби росіян прорватися завершились втратами. Він запевняв, що наразі ситуація на цій ділянці фронту перебуває під контролем ЗСУ.

Водночас за даними Коваленка, військові Північної Кореї, які перебувають на цих позиціях, станом на сьогодні ще не брали безпосередньої участі в бойових діях, хоча й залишаються на місцях.