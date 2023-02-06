Окупанти стягують резерви на Луганщину: наступ може початися після 15 лютого

Російські окупанти активно готуються до нового наступу на Луганському напрямку. Повторне вторгнення може початись вже після 15 лютого.

Наразі загарбники стягують на Луганщину свої резерви. Також на тимчасово окуповані території направляють техніку, яку ховають.

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На Луганщині наступ може початися після 15 лютого

Як розповів очільник ОВА Сергій Гайдай, зараз окупанти стягують більше резервів на Луганському напрямку. Також наші захисники фіксують більше ворожої техніки, яку загарбники ховають та заривають у лісах.

За словами Гайдая, росіяни будують "кордони", звідки потім намагатимуться наступати. Також вони підвозять боєкомплекти, які не так витрачають, як раніше.

Тобто це не цілодобові обстріли, вони трохи починають економити, готуючись до наступу. Їм знадобиться 10 днів для того, щоб зібрати резерви,

– зазначив очільник регіону.

Гайдай наголосив, що окупантам потрібно близько 2 тижнів, щоб перемістити бази з Білорусі та Росії, та привезти їх на окуповані Донецьку та Луганську області.

"Після 15 лютого можна очікувати наступ у будь-який час", – підкреслив глава ОВА.

Росія вже йде в наступ

Нещодавно військовий експерт Юрій Федоров розповів, що країна-агресорка вже перейшла до наступу. За його словами, окупаційне військо останнім часом дуже активізувалося на Сході України.

Федоров зазначив, що Росія вже йде у наступ у Донецькій області. Якщо подивитися на зведення Генштабу ЗСУ, то там є перелік населених пунктів, поблизу яких ворог йде в атаку.

За словами експерта, загалом тактика росіян під час наступу майже не змінилася. Федоров зауважив, що російські генерали не можуть вигадати нічого нового.