Росіяни не мають жодних можливостей наступати: що на це вказує

Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що 31 березня провалилася чергова спроба наступу росіян. Натомість координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі припустив, що з потеплінням окупанти можуть наступати. Та вони не мають можливостей для цього.

Про це 24 Каналу заявив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун. Він зазначив, що наступ – це коли є достатньо бронетехніки та забезпечення. Водночас Кірбі зауважив, що США не знають, де і як саме росіяни захочуть наступати.

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"Росіяни не мають жодних можливостей наступати. Наступ – це коли є прорив оборони. Вони проривають оборону і в цей прорив проходить бронетехніка, на яку можна посадити якусь мотопіхоту", – заявив він.

Ягун зауважив, що мотопіхота – це коли є достатня кількість бронетехніки , куди можна заховати весь підрозділ.

"І вони там на швидкості, навіть, якщо 10 кілометрів на годину, вони кудись там прориваються. Ви можете уявити собі 10 кілометрів на годину просування російських військ, які не можуть просунутися в Бахмуті?" – сказав генерал-майор СБУ в запасі.

Чому росіяни не мають можливостей для наступу: дивіться відео

Окупанти можуть тримати оборону

Він зауважив, що не говорить про те, що росіяни остаточно виснажені. На його думку, окупанти мають величезні можливості для позиційної боротьби.

Ми не збираємося залишати територію ворогу. І маневрена війна, яку здійснює Україна, і яка показала свою ефективність, вона набагато більш реальна, ніж перспектива наступу Росії,

– наголосив Віктор Ягун.

Генерал-майор СБУ в запасі зауважив, що росіяни намагаються й нині наступати в Бахмуті, Авдіївці та Мар'їнці.

"Їхній наступ як оті м'ясні вали, як ми кажемо, які накатуються на нашу оборону. Вони досить серйозні й чому вони здійснюють їх – адже вони сконцентрували велику кількість особового складу й хочуть звільнити їх від тих концентрацій", – розповів він.

Ягун упевнений, що росіяни хочуть зачистити цю територію для того, щоби, можливо, потім зібрати певні сили й кудись прориватися. Він зазначив, що була інформація про те, що в районі Бахмута з'явилася нова мотопіхотна бригада.

"Можливо, відновили якісь старі танки, можливо, відремонтували ті, що були в боях. Але давайте тепер подумаємо, скільки бригад було сформовано Україною в найближчий період. Тобто, отакі порівняння", – сказав генерал-майор СБУ в запасі.

Робота на виснаження

В основному, війська, які нині застосовують росіяни, це фактично поповнення тих втрат, яких вони зазнають.

Віктор Ягун додав, що загалом за місяць росіянам можуть надати приблизно до 150 одиниць техніки.

"Це і танки, і бронемашини, що вони можуть відновити, відремонтувати й нове поставити. 120. Вони працюють на виснаження. Вони самі працюють", – наголосив він.

Чи можливий наступ окупантів