Росіяни намагаються висадитися на островах біля Херсона, щоб форсувати Дніпро

Окупанти відкрили новий напрямок форсування Дніпра. Росіяни провели кілька спроб висадитися у річковій зоні на півдні Дніпровських островів, але все марно – вони здаються в полон або їх нищать Сили оборони України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Що відомо про новий напрямок атаки росіян

Речник заявив, що російські військовослужбовці намагаються висадитися на острів Бугаз біля населеного пункту Кізомис.

Ворог намагається висадитися на цей острів, захопити там певний плацдарм та з півдня здійснити форсування річки Дніпро. Але це йому не вдається,

– пояснив Волошин.

Він зауважив, що всі спроби окупантів наразі марні. Російські військові намагаються на човнах перетнути річку, але їх нищать українські захисники.

Буває таке, що хтось з росіян виживає та залишається на острові, але забрати його звідти вже не можуть. Тоді окупанти доставляють своїм бійцям продукти та боєприпаси за допомогою дронів. Врешті вони здаються в полон або їх знищують Сили оборони України.

Волошин пояснив, що росіяни використовують таких бійців для пропаганди, ніби вони вже захопили острів. Він запевнив, що українські захисники тримають цей напрямок та відбивають спроби ворога здійснити форсування.

Ворог також намагається прорватися на Дніпропетровщину. Росіяни продовжують активно атакувати на Новопавлівському напрямку.