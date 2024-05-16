"Буде битва за Покровськ, що триватиме довше, ніж Бахмут": сержант "Хокей" про просування росіян

Покровськ – важливий логістичний центр Сил оборони у Донецькій області. Якщо росіяни візьмуть місто, то зможуть зайти у тил одразу кількох населених пунктів, а деякі з них опиняться в оточенні.

Проєкт "Український Свідок" поспілкувався з сержантом Сил оборони із позивним "Хокей" про поточну ситуацію у Донецькій області, перспективи російського наступу та ймовірну битву за Покровськ.

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Що відбувається на Донеччині, й чи можлива битва за Покровськ

Сержант одного з підрозділів Сил Оборони Андрій із позивним "Хокей" воює на Авдіївському напрямку, який після взяття міста росіянами отримав назву "Покровського". Сержант впевнений, що скоро на нас чекає битва за Покровськ і триватиме вона довго.

Якщо росіяни візьмуть Покровськ, то зайдуть у спину Кураховому, Костянтинівці та Краматорську. В оточенні опиниться Торецьк. Якщо битва за це місто буде, то вона триватиме довше, ніж битва за Бахмут, – розповідає сержант.

На питання, чи є у наших військових час на підготовку, "Хокей" впевнений, що його вже немає. За словами сержанта, військові вже повинні робити оборонні споруди та постійно навчати людей, але одного місяця підготовки для бійців замало, має бути хоча б три. Однак наші захисники спробують це зробити.

З яких міст треба евакуювати людей на Донеччині

Після того, як росіяни взяли Авдіївку, фронт просунувся. В результаті з'явились "Покровський" та "Курахівський" напрямки. Андрій пояснив, чому, на його думку, росіянам вдалося прорвати фронт.

"Це сталося через низку факторів, які перебувають поза моєю компетенцією. Але я знаю, що так звані "підготовлені позиції", вириті військово-цивільною адміністрацією, були прямо посеред поля. Більшість із них – непридатні до користування. Солдати їх бачили, йшли у посадку та закопувалися власноруч", – зазначив "Хокей".

Говорячи про майбутню битву за Покровськ, сержант наголошує на тому, що з цілої низки міст вже зараз треба евакуювати мирне населення. Зокрема, це такі населені пункти, як Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Курахове.

Водночас "Хокей" підкреслив, що загалом евакуація стосується всіх прифронтових міст. За словами військового літніх людей та інших цивільних там бути не повинно.