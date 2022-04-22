Наступ росіян на Сході України: які населені пункти намагаються взяти штурмом

Впродовж доби російські окупанти активізували бойові дії на Донецькому і Таврійському напрямках. Повідомляється, що наразі їхні сили сконцентровані вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України від 22 квітня. Крім цього, у відомстві розповіли про траєкторію руху ворога.

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Яка ситуація на Сході: дані Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, ворог здійснює спроби вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Ще одна ціль росіян – закріпитися на досягнутому рубежі на північних околицях Дібровного.

Штурмові дії тривають в районі населених пунктів Зарічного та Мар’їнки. Ще на кількох напрямках йдуть активні оборонні бої.

Ворог здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та, силами до батальйону, намагається наступати в районі населеного пункту Рубіжне. Тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новотошківське та Попасна,

– йдеться у зведенні.

У Генштабі додають, що для наступу загарбники використовують важку артилерію.

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