Росіяни можуть планувати прорив на Сумщині: Шевцов розповів про перешкоди для ворога

Росіяни розглядають Сумську область як потенційну ділянку для прориву та подальшого наступу вглиб України. Тому Сили оборони готуються до будь-яких можливих сценаріїв.

Про це начальник пресслужби 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов повідомив у етері телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, ворога не можна недооцінювати.

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Яка ситуація на Сумщині

Місцевість там грає на користь українських сил, адже в зоні роботи "Сталевого кордону" Чернігівська та Сумська області мають болотисті й лісисті ділянки. Це унеможливлює масовий прорив техніки противника.

На інших ділянках така можливість є. Але станом на сьогодні на території Росії з боку Сумської та Чернігівської областей у ворога недостатньо сил і засобів для того, щоб вести наступальні дії в бік території України,

– зазначає Шевцов.

У зоні "Сталевого кордону" не фіксували спроб заходу російських ДРГ, проте на інших ділянках, навіть в межах Сумської області, такі випадки у 2025 році вже були.

До слова, прокуратура розпочала розслідування трагічної загибелі 62-річного чоловіка та його 86-річної матері, які планували евакуацію з прикордонної громади на Сумщині ще 9 грудня 2024 року. Попередньо, люди стали жертвами чергового обстрілу противника.