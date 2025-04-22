Відбили масований штурм росіян на Запорізькому напрямку: у 128 ОГШБр показали відео

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади відбили штурм ворога. На Запорізькому напрямку окупанти почали масовану атаку, проте українські захисники їх знищили та не втратили жодної позиції.

Бій почався під вечір та закінчився затемна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 128 ОГШБр.

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Як Збройні Сили відбили штурм ворога

Бійці повідомляють, що ввечері, 16 квітня, на українські позиції висунулися колони ворожої техніки з піхотою. Аеророзвідка вчасно виявила колони росіян, тому оператори БПЛА почали нищити окупантів за 8 кілометрів до позицій Збройних Сил. Одночасно приєдналася ствольна артилерія, яка завдала потужного удару по ворогу.

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У бригаді заявили, що загальна кількість техніки окупантів складалася з понад 300 штурмовиків і близько 40 одиниць броньованої техніки (БМП, БТР, танки) та квадроциклів.

Тільки незначній частині росіян вдалося прорватися крізь вогневу завісу й дійти на відстань ураження стрілецької зброї. Цих недобитків із мінометів, кулеметів і автоматів ганяла вже наша піхота,

– йдеться у повідомленні.

Це відбиття масованої атаки – приклад ефективної взаємодії різних бойових підрозділів.

У 128 ОГШБр додали, що бій тривав понад 2 години. У результаті знищили 29 одиниць ворожої броньованої техніки й близько 140 штурмовиків. Наші захисники не втратили жодної позиції.

До слова, ворог постійно просувається на різних ділянках фронту. Росіяни своїми штурмами намагаються виснажити українські підрозділи та захопити якомога більшу частину території насамперед на Донеччині.