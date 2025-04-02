Росія готує резерви для "ривка" у травні: ворог розглядає 4 напрямки для нового наступу
- Надходить інформація, що Росія збирає резерви для нового наступу. Він може статися у квітні-травні.
- Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що Росія розглядає кілька напрямків для наступу.
- Він назвав 4 ділянки фронту, де Росія може спробувати активізуватися. Але це не означає, що окупанти полізуть одразу на чотирьох напрямках.
Вже зараз йдуть розмови, що Росія накопичує війська для нового наступу у квітні-травні 2025 року. Можна припустити, на яких напрямках вони спробують активізуватися.
Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. На його думку, є 4 напрямки, де Росія може спробувати піти у масштабний наступ. Але це означає, що вона одразу полізе з кількох ділянок.
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Де очікувати наступ Росії
Як наголосив Жмайло, західні ЗМІ люблять робити "апокаліптичні" заголовки і розповідають маячню про наступ на "тисячу кілометрів" фронту. Схоже на те, що в гонитві за переглядами якість матеріалів та джерел суттєво страждає.
Зараз можна виділити три-чотири напрямки, які можуть розглядати окупанти. На якомусь з них дійсно може статися активізація бойових дій.
Зверніть увагу! Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що Росія готує резерви для "ривку" на фронті у травні. У Третій штурмовій бригаді також про це повідомили. Там вважають, що новий наступ Росії на їхньому напрямку може початися ще у квітні.
Насамперед йдеться про Курсько-Сумський напрямок. Сили оборони України відійшли з більшості позицій на цій ділянці фронту. Зараз, аби ворог не збирав "кулак", щоб лізти на Сумщину, тривають бойові дії на території Бєлгородської області.
Яка ситуація на фронті: дивіться карту бойових дій
Не можна забувати й про Запорізький напрямок. Також окупанти можуть активізуватися на Донеччині. Йдеться про Торецьк та Лиманський напрямок.
Вони можуть спробувати перекинути резерви в бік Торецька, щоб просунутися в напрямку Костянтинівки. Також тривожні новини надходять з Лиманського напрямку. Росіяни хочуть захопити висоти, аби досягати до Лиману вогнем з артилерії та відтискати наші війська,
– розповів Жмайло.
Додамо, станом на 2 квітня Росія втратила понад 918 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 10515 російських танків, 21880 бойових броньованих машин, 25576 артилерійських систем тощо.