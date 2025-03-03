У 2024 – 2025 роках на двох напрямках фронту Росія планувала наступ, що не відбувся, – ГУР
- Росія планувала наступ мінімум на двох напрямках у 2024-2025 роках, що не відбувся завдяки роботі української розвідки.
- Проте агресор не відмовляється від своїх намірів навіть після їх викриття, а загроза наступу на Дніпропетровщину залежить від виконання завдань з виходу на кордони області.
Більшість запланованих російських операцій, що не відбулися, – операції періоду другої половини 2024 року – початку 2025 року. Своєчасне їх викриття відбулося завдяки роботі засобів воєнної розвідки.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова заступника начальника ГУР МОУ. Генерал-майор Вадим Скібіцький дав інтерв'ю для "РБК-Україна".
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Що відомо про наступ противника
Українська розвідка дізналася про підготовку й розробку ворогом безпосереднього плану проведення наступальних дій, що наразі не відбулися, мінімум на 2 напрямках фронту. Завдяки викриттю намірів росіян Сили оборони відповідно реагують і перегруповуються.
Найбільш критична ситуація зараз – на південно-західній частині Донецької області. Основні зусилля противника зосереджені на Покровську та всій агломерації українських населених пунктів, аби у разі успіху окупанти змогли продовжити наступ у різних напрямках, зокрема на Дніпропетровську область й північ – до Краматорська та Слов'янська.
Але навіть після того, як плани Росії стають відомими, і вони розуміють, що вже не зможуть провести ту чи іншу операцію, – це не означає, що вони відмовляються від проведення такої операції,
– зазначає Скібіцький.
За його словами, оцінювати загрозу наступу росіян на Дніпропетровщину потрібно з того, чи виконають вони завдання з виходу на кордони області.