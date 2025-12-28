Путін не зупиниться: політолог пояснив, що не так з планами Кремля на 2026 рік

Кремль оголосив про максимальне просування в Дніпропетровській області та повне захоплення Запоріжжя й Донеччини у 2026 році. Проте РФ переживає економічний обвал через українські удари по нафтогазовій інфраструктурі та рекордну облікову ставку.

Політолог та керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, що Путін обирає війну як менше зло, адже її припинення спричинить внутрішній колапс.

Чому Росія продовжує війну, попри економічну кризу?

"Йдеться про Дніпропетровську, Сумську чи Харківську області, а це навіть не ті території, які незаконно внесені до російської конституції та де Путін вимагає виводу українських військ. Це абсолютно інші регіони, але Кремль це не бентежить", – наголосив Чаленко.

Це демонстрація подальшої повзучої кампанії Росії на захоплення українських земель та сигнал партнерам, що Москва не збирається зупинятися, хоча економічні передумови для цього є.

Росстат нещодавно оприлюднив дані про обвал низки показників на третину за останній квартал, що підтверджує серйозну кризу російської економіки, попри абсурдні спроби пропаганди приховати це жартами на публічних заходах.

Путін продовжує робити ставку на війну, бо її припинення спричинить неконтрольовану кримінальну та безпекову кризу в регіонах. Побачимо, що запропонує Трамп після зустрічі з Зеленським, але якщо американці кажуть, що м'яч на стороні Росії, очевидно, що тиск має йти саме з американського боку,

– зазначив Чаленко.

Як удари українських дронів впливають на економіку Росії?

Українські дрони методично вражають не лише нафтову, а й газовидобувну інфраструктуру Росії – підприємства та заводи, що працюють у цих галузях.

"Росіяни вже відчувають економічні проблеми. Це підтверджує п'ятигодинна пряма лінія Путіна, де соціальні питання вийшли на перше місце, а тема так званої "СВО" опинилася лише на шостій позиції. В Росії інфляцію намагаються стримати рекордною обліковою ставкою. Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна розуміє, що робить, але врятувати ситуацію не зможе", – пояснив Чаленко.

На внутрішньому ринку Росії серйозний дефіцит пального, через що ембарго на експорт бензину продовжено до весни 2026 року – це свідчить про неспроможність Кремля виправити ситуацію навіть за допомогою нафтопереробних потужностей Білорусі, Казахстану, Китаю та інших країн.

Критика тих, хто закликає зосередитися лише на атаках по російських військах на фронті, безпідставна – Україна має діяти асиметрично. Повністю симетричні кроки у відповідь призведуть до програшу. Ті дії, які здійснює Україна, – це шанс закріпити нічию, і це розуміють на Заході,

– наголосив Чаленко.

Що ще відомо про ситуацію в Росії?