Де відбувалися бої напередодні Великодня: Генштаб оприлюднив огляд фронту

19 квітня окупанти продовжили наступальні дії на більшості напрямків. Сили оборони рішуче стримували спроби противника просунутися углиб нашої території, завдаючи йому значних втрат.

Від початку доби зафіксовано 107 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Військові з різних напрямків розповіли, чи відчувають "перемир'я" Путіна

Де відбувалися бої

На Харківському напрямку ворог 2 рази атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп'янському напрямку відбулося 7 наступальних дій поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 14 атак противника поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямку Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку окупанти 2 рази штурмували позиції наших військ поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 7 атак у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 36 атак у районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 10 атак у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку відбито 3 атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки. Авіаударів зазнали Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка.

У Курській області Сили оборони України відбили 18 атак противника