Найгарячіші точки на фронті в Україні – де вони: карта боїв 6 травня

Росіяни не припиняють наступальних дій на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Найбільша кількість ворожих атак припадає на Покровський напрямок.

Протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Де відбувалися бої

На Харківському напрямку відбулося 4 боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

Бій у районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 5 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в бік Новоосинового і Глушківки.

Ворог проводив штурм у районі Глушківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне, Торське та в напрямку Зеленої Долини.

Окупанти пробували просунулися біля Торського: дивіться на карті

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили 4 атаки противника в районі Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Білої Гори.

Росіяни атакували біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак в районах Торецька та Озарянівки.

Загарбники здійснили атаки біля Озарянівки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 78 атак агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.

Окупанти атакують у районі Троїцького: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожих штурми в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар та в бік Одрадного.

Росіяни здійснили штурми у напрямку Одрадного: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку противник також 7 разів атакував позиції наших захисників в районі Високого.

Ворог атакував у районі Високого: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам'янського та в бік Новоандріївки і Новоданилівки, загарбники здійснили 14 атак на позиції наших захисників.

Противник атакував поблизу Новоданилівки: дивіться на карті

На Курському напрямку наші воїни відбили 18 атак противника.