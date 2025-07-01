Ворог атакує одразу на Півночі, Сході та Півдні: огляд фронту від Генштабу за 30 червня

Російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині, зосередивши основні зусилля на Покровському напрямку. Також противник не полишає спроб вийти до кордону з Дніпропетровщиною.

За добу станом на 22:00 30 червня відбулося 111 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 5 атак росіян.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили 7 атак противника в районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого та в бік Петро-Іванівки.

На Куп'янському напрямку противник здійснив 3 наступальні дії на позиції наших оборонців у районах Голубівки та Піщаного. Українські захисники зупинили одну ворожу атаку, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Торське, Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки. До цього часу незавершеними залишаються чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили 4 ворожих атаки у бік Григорівки та Званівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 5 боєзіткнень. Загарбник намагався просуватись у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори. Одне з них триває до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 4 рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Торецька, Диліївки та Яблунівки. Сили оборони успішно відбили всі штурми противника.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили 2 атаки противника в напрямку Малинівки.

На Оріхівському напрямку агресор атакував один раз – окупанти намагались просунутися в районі Кам'янського.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.