Наступ на Донбасі завершиться у найближчі тижні: в ISW спрогнозували, куди зможуть дійти росіяни

Наразі російські війська з проблемами, але просуваються по території східних областей України. Проте невдовзі вони дійдуть до точки, де вже не зможуть продовжувати активний наступ.

Таку думку висловили 20 липня аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW). Фахівці вважають, що росіяни наближаються до території, яка значно сприятливіша для захисників України. Це навіть чітко можна відстежити на карті бойових дій.

Водночас росія відкрито заявляє, що метою вторгнення в Україну є не тільки Донбас

Чому наступ росії почне гальмувати

На думку військових експертів, зараз вже чітко відслідковується, що російським військам важко просуватися. Проте поки вони лише захоплюють території, які відносно малозаселені.

Справжні труднощі в них почнуться, коли наблизяться до автошляху M-03 навколо Слов'янська та Бахмута. Адже там вони будуть змушені невпинно штурмувати позиції не на відкритій місцевості. Мовиться про трасу, яка є частиною європейського маршруту E40.

Щільність населення та забудова цих територій зростає, чим ближче вони підходитимуть до E40. Вони зіткнуться з місцевістю, яка буде набагато сприятливішою для українських захисників. Тому нинішній російський наступ на Донбасі, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж E40 найближчими тижнями,

– написали експерти ISW.



Карта бойових дій станом на 20 липня, у центрі – траса М-03 / Скриншот із DeepState Map

Наступальна спроможність військ росії знижується

Аналітики вважають, що їхню думку доводить навіть ситуація, яка була на фронті протягом липня. Адже росіяни продовжували вести важкі бої за невеликі населені пункти.

Зокрема, намагалися взяти Сіверськ із моменту захоплення Лисичанська та межі Луганської області 3 липня. Проте станом на 20 липня так і не змогли досягти міста, бо застрягли в боях за маленькі населені пункти поряд. Така ж ситуація відбувається біля Бахмута. Там точаться запеклі бої за невеликі населені пункти на схід та південь від міста.

За останні кілька тижнів російські війська не досягли значних успіхів у напрямку Слов'янська чи вздовж Сіверсько-Бахмутського виступу та продовжують знижувати свою наступальну потужність у локальних боях,

– підсумували американські аналітики.

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