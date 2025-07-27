Хочуть взяти Покровськ у напівоточення, – ОСУВ "Хортиця" про мету окупантів на Донеччині
- Російські війська просунулись на ділянці фронту між Костянтинівкою та Покровськом, щоб обійти оборону Покровська зі сходу.
- Окупанти намагаються взяти Покровськ у напівоточення, але прямого штурму міста поки не планують через можливі великі втрати.
- Покровський напрямок є ключовим вектором російського наступу, де зосереджено найбільше сил та відбувається найбільший спротив з боку українських військ.
Російські загарбники мали певне просування на ділянці фронту в Донецькій області між Костянтинівкою та Покровськом. Мета окупантів – обійти оборону Покровська зі сходу та взяти місто в напівоточення.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі Суспільного.
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Яка мета окупантів у Донецькій області?
Окупанти мали певне просування на Донеччині, а саме між Костянтинівкою та Покровськом. Речник ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що Покровський напрямок – ключовий вектор російського наступу та ділянка фронту, де окупанти зосередили найбільше сил.
Покровський напрямок залишається найінтенсивнішим і спротив з боку українських військ там також залишається найбільшим. Трегубов зазначив, що саме там вирішується доля так званої російської кампанії.
На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку — часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх,
– розповів Трегубов.
Він підкреслив, що загрози прямого штурму Покровська наразі немає, адже російське командування розуміє, що втратить велику кількість піхоти та техніки. Саме тому окупанти намагаються обійти місто.