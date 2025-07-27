Хочуть взяти Покровськ у напівоточення, – ОСУВ "Хортиця" про мету окупантів на Донеччині

Російські загарбники мали певне просування на ділянці фронту в Донецькій області між Костянтинівкою та Покровськом. Мета окупантів – обійти оборону Покровська зі сходу та взяти місто в напівоточення.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі Суспільного.

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Яка мета окупантів у Донецькій області?

Окупанти мали певне просування на Донеччині, а саме між Костянтинівкою та Покровськом. Речник ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що Покровський напрямок – ключовий вектор російського наступу та ділянка фронту, де окупанти зосередили найбільше сил.

Покровський напрямок залишається найінтенсивнішим і спротив з боку українських військ там також залишається найбільшим. Трегубов зазначив, що саме там вирішується доля так званої російської кампанії.

На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку — часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх,

– розповів Трегубов.

Він підкреслив, що загрози прямого штурму Покровська наразі немає, адже російське командування розуміє, що втратить велику кількість піхоти та техніки. Саме тому окупанти намагаються обійти місто.